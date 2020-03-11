PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Через коронавірус Європі загрожує економічний шок рівня 2008 року – Лагард

Якщо країни ЄС не вживатимуть термінових заходів у відповідь на поширення коронавірусу, то Європу очікує економічний шок рівня 2008 року.

Таку думку висловила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард.

За її словами, наразі для уникнення такого сценарію потрібна координація дій європейських держав.

Читайте: Україна на порозі економічної кризи через коронавірус – Шмигаль

Крістін Лагард також додала, якщо ЄС вдасться скоординовано протидіяти коронавірусу і його впливу на економіку, то економічний шок буде тимчасовим.

Вона зазначила, що наразі Європейський центральний банк вивчає всі можливі інструменти для того, щоб пом’якшити удар коронавірусу на економіку.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу за дев’ять днів світова економіка втратила $9 трлн.

Падіння спостерігається на фондових ринках як США, так і Європи та Азії.

Джерело: BloombergQuint

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка