Джо Байден виграв праймеріз демократів у другий супервівторок

Колишній віце-президент США Джо Байден за підсумками супервівторка для Демократичної партії перемагає в чотирьох з шести штатів.

Байден, за попередніми даними, переміг в Мічигані, де розігрувалась найбільша кількість голосів делегатів – 125.

За підсумками підрахунку 86% бюлетенів Байден набирає 52 голоси, його суперник Берні Сандерс – 35.

У штаті Вашингтон підрахували наразі 69% голосів. Попередньо, Сандерс лідирує з 32,7%, Байден набирає 32,5%.

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В цілому Байдена за попередніми підсумками підтримують 153 делегата, Сандерса – 89.

Наступна важлива ланка для демократів настане через тиждень, коли 577 делегатів будуть готові до зборів.

Щоб забезпечити висунення кандидатури, кандидату потрібна підтримка 1 991 делегата. До голосування у вівторок у Байдена було 648 проти 563 у Сандерса.

Раніше Джо Байден переміг на попередніх виборах демократів у Південній Кароліні.