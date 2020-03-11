Кібер-лікар та органи на принтері. Як технології змінюють сучасну медицину

У лабораторії Сіднейського технологічного інституту доктор Чоу провів революційний експеримент. Він разом з асистентом побудував прилад, який імітує невагомість та мікрогравітацію і помістив туди ракові клітини.

Результати приголомшили, відсутність гравітації вбила 98% ракових клітин впродовж доби.

Вже цього року австралійські вчені мають перевірити, як це діє у космосі, вони проведуть дослідження на Міжнародній космічній станції.

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Якщо все підтвердиться, то можна буде говорити про найбільший науковий прорив XXI сторіччя, оскільки рак лікуватимуть майже як звичайну застуду. Ще один перспективний метод боротьби з найстрашнішою хворобою людства – за допомогою наночасток, які руйнують пухлини під час нагрівання. Цей метод дозволив знищити рак простати лише за добу.

Революційні технології в медицині вже давно не фантастика. Тепер нанороботи ліквідують віруси в організмі, а штучний інтелект розробляє ліки. Пацієнтам все частіше пропонують персоналізовану медицину.

Вже не фантастика і 3D-органи та біоімпланти. В Одесі друкують штучні кістки з органічних матеріалів, ідентичних складу кістки людини. Шар-за шаром принтер може надрукувати будь-яку кістку індивідуально під пацієнта.

Ще далі пішли вчені Тель-Авівського університету. Вони надрукували на принтері пульсуюче серце людини. Його розмір поки лише 2,5 см, та в перспективі дослідники планують друкувати будь-які органи людини.

Третина смертей у світі припадає на серцево-судинні захворювання. За цією сумною статистикою Україна на першому місці у Європі. Та наші розробники знайшли рішення, яке допоможе з цим боротись.

Вони створили пристрій, що постійно моніторить людське серце. Крім пульсу він фіксує повну кардіограму з найдрібнішими відхиленнями.

За словами розробників, це варіант норми. Та для остаточного діагнозу дані має переглянути кардіолог просто на своєму ноутбуці або смартфоні. Якщо ж пристрій раптом виявляє у пацієнта погіршення стану, лікар отримує пуш-повідомлення і може терміново зреагувати. Це називається телемедицина.

Нагадаємо, вчені з Університету Кардіффа в Великобританії наблизилися до винаходу універсальних ліків від раку. Вони виявили в організмі людини Т-лімфоцити, відповідальні за імунну реакцію, що здатні протидіяти різним видам загроз.