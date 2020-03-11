Спалах нового коронавірусу розпочався у китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.
Спочатку вірус поширювався у межах Китаю, але десь з середини січня активно почав переходити на інші країни.
Станом на 11 березня 2020 року усього новим коронавірусом інфіковано 118 745 людей.
Найбільше заражених у Китаї – 80 735 осіб, 3 119 померли. Водночас вилікувалось вже майже 50 тис. осіб.
У Південній Кореї кількість хворих зросла до 7 755 осіб, жертвами нового вірусу стали 54 людини.
Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається в Італії, де, за останніми данними, інфіковано 10 150 осіб, померла 631 людина та вилікувалось 724 .
З 10 березня в Італії ввели карантин на всій території країни.
Кількість хворих в Ірані становить 8 042 людини, від ускладнень померла 291 людина, одужала – 2 731.
У США виявили 1 037 хворих на коронавірус та повідомили про 23 випадки смерті.
Усього від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 4 284 пацієнти. Із лікарень виписали 65 740 осіб.
Наразі коронавірус зафіксовано майже в усіх найбільших країнах Європейського Союзу:
- Німеччина – 1 565;
- Франція – 1 784;
- Іспанія – 1 695;
- Нідерланди – 382;
- Норвегія – 400;
- Швейцарія – 491
- Швеція – 355;
- Бельгія – 267;
- Данія – 262;
- Австрія – 182;
- Польща – 22.
В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.
10 березня у Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус.
Також в Україну доставили 1 200 експрес-тестів на коронавірус. До кінця тижня їх має бути 5 тисяч. Ситуація повністю контролюється.