Спалах нового коронавірусу розпочався у китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Спочатку вірус поширювався у межах Китаю, але десь з середини січня активно почав переходити на інші країни.

Станом на 11 березня 2020 року усього новим коронавірусом інфіковано 118 745 людей.

Найбільше заражених у Китаї – 80 735 осіб, 3 119 померли. Водночас вилікувалось вже майже 50 тис. осіб.

У Південній Кореї кількість хворих зросла до 7 755 осіб, жертвами нового вірусу стали 54 людини.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається в Італії, де, за останніми данними, інфіковано 10 150 осіб, померла 631 людина та вилікувалось 724 .

З 10 березня в Італії ввели карантин на всій території країни.

Кількість хворих в Ірані становить 8 042 людини, від ускладнень померла 291 людина, одужала – 2 731.

У США виявили 1 037 хворих на коронавірус та повідомили про 23 випадки смерті.

Усього від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 4 284 пацієнти. Із лікарень виписали 65 740 осіб.

Наразі коронавірус зафіксовано майже в усіх найбільших країнах Європейського Союзу:

Німеччина – 1 565;

Франція – 1 784;

Іспанія – 1 695;

Нідерланди – 382;

Норвегія – 400;

Швейцарія – 491

Швеція – 355;

Бельгія – 267;

Данія – 262;

Австрія – 182;

Польща – 22.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

10 березня у Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус.

Також в Україну доставили 1 200 експрес-тестів на коронавірус. До кінця тижня їх має бути 5 тисяч. Ситуація повністю контролюється.