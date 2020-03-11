Коронавірус у 10 разів смертельніший за сезонний грип – Інститут здоров’я США

Коронавірус може бути у 10 разів смертельнішим за сезонний грип. Про це в США на слуханнях у Сенаті заявив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, доктор Ентоні Фаучі.

– Можу сказати, що ми побачимо більше випадків, і справи підуть гірше, ніж зараз. Коронавірус щонайменше в 10 разів смертельніший за сезонний грип, навіть якщо рівень смертності впаде набагато нижче поточної оцінки Всесвітньої організації охорони здоров’я у 3,4%, – заявив Фаучі.

За оцінками Ентоні Фаучі, показник смертності ВООЗ почався на рівні 2%.

Читайте: Які країни ввели обмеження чи заборону на в’їзд через коронавірус (СПИСОК)

– Якщо ви підрахуєте всі передбачувані випадки коронавірусу у людей, які можуть мати його, але ще не були діагностовані, рівень смертності, ймовірно, буде ближче до 1%. Це означає, що він у 10 разів смертельніший за сезонний грип, – зазначив імунолог.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.