Туреччина зафіксувала перший випадок коронавірусу

У Туреччині зареєстрували перший випадок коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа повідомив, що інфікований чоловік нещодавно повернувся з Європи.

Цікаво, що країну, звідки повернувся чоловік, у міністерстві вирішили не називати.

– Тест на виявлення коронавірусу дав позитивний результат. Загальний стан пацієнта стабільний. Усі члени його родини та ті, з ким він контактував, знаходяться під наглядом медиків, – додав Коджа.

Міністр закликав громадян Туреччини відкласти поїздки за кордон та, у разі подорожей, самостійно піти на двотижневий карантин.

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Ülkemiz, olası vaka için tedbirlerini önceden almıştı. Hastalığın herhangi bir yerde görülmesi durumuna karşı sağlık personeli eğitilmiştir. Hastane, karantina hazırlıkları tamamlanmıştır. Bir veya birkaç vaka, salgın değildir. KARANTİNAYA ALINMIŞ HASTA, TOPLUMU TEHDİT EDEMEZ. pic.twitter.com/uJbdTitu12 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2020

– Туреччина дотримується усіх необхідних захисних заходів. Медики проходять навчання на випадок поширення інфекції. Підготовка до карантину завершена. Один випадок коронавірусу – це ще не епідемія!

У Туреччині проживає понад 80 млн людей. Країна межує з Грецією, Болгарією, Грузією, Вірменією, Сирією, Іраком та Іраном, найбільш ураженою коронавірусом країною на Близькому Сході.

Нагадаємо, в Ірані поширилися чутки про захист від коронавірусу за допомогою метилового спирту. Сім осіб померли внаслідок спиртового отруєння, ще четверо – повністю втратили зір.

Джерело: Aljazeera