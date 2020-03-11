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Факти / Світ

Туреччина зафіксувала перший випадок коронавірусу

У Туреччині зареєстрували перший випадок коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа повідомив, що інфікований чоловік нещодавно повернувся з Європи.

Цікаво, що країну, звідки повернувся чоловік, у міністерстві вирішили не називати.

 

– Тест на виявлення коронавірусу дав позитивний результат. Загальний стан пацієнта стабільний.

Усі члени його родини та ті, з ким він контактував, знаходяться під наглядом медиків, – додав Коджа.

Міністр закликав громадян Туреччини відкласти поїздки за кордон та, у разі подорожей, самостійно піти на двотижневий карантин.

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– Туреччина дотримується усіх необхідних захисних заходів. Медики проходять навчання на випадок поширення інфекції.

Підготовка до карантину завершена. Один випадок коронавірусу – це ще не епідемія!

У Туреччині проживає понад 80 млн людей. Країна межує з Грецією, Болгарією, Грузією, Вірменією, Сирією, Іраком та Іраном, найбільш ураженою коронавірусом країною на Близькому Сході.

Нагадаємо, в Ірані поширилися чутки про захист від коронавірусу за допомогою метилового спирту. Сім осіб померли внаслідок спиртового отруєння, ще четверо – повністю втратили зір.

Джерело: Aljazeera

Фото: Dreamstime

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