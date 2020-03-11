У Болгарії і Швеції зафіксували перші смерті від коронавірусу

Перший смертельний випадок через коронавірус зафіксували у Стокгольмі (Швеція). Хворий помер у лікарні Каролінського університету у Гуддінге.

Пацієнт був похилого віку, він перебував у відділенні інтенсивної терапії.

Як повідомляє управління охорони здоров’я Стокгольмського регіону, ще один заражений коронавірусом також перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

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Також перша смерть від коронавірусу була зареєстрована в Болгарії. Хворою була 66-річна жінка. Її доправили до лікарні Софії з важкою дихальною недостатністю.

Лікування її 77-річного чоловіка триває, його стан залишається важким.

Нагадаємо, 11 березня у Туреччині зареєстрували перший випадок коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа повідомив, що інфікований чоловік нещодавно повернувся з Європи.

Джерело: SVT, Агентство BGNES