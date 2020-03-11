У Празі таксист із коронавірусом три дні возив пасажирів

У Празі хворий на коронавірусну інфекцію таксист Uber перевозив пасажирів.

Водій ходив на роботу та контактував з людьми, не підозрюючи, що є носієм Covid-19. Лише через три дні він звернувся зі скаргами на симптоми до лікарні.

Його стан не був добрим, у нього було запалення дихальних шляхів і лихоманка. Йому також давали кисень, але зараз йому краще, – розказав міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех.

За три дні водій перевіз близько 90 людей. Місцеві представники органів охорони здоров’я уже відшукали пасажирів хворого таксиста, усіх їх відправили на профілактичний карантин.

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Хворий на коронавірусну інфекцію чоловік також здавав житло через Airbnb. Нещодавно у нього зняли квартиру громадяни Німеччини. Ймовірно, чех заразився небезпечною хворобою саме від них. Зараз німців розшукують у них на батьківщині, аби підтвердити цю теорію.

Як додає Адам Войтех, це перший випадок коронавірусу нового типу в Чехії без зв’язку з Італією чи іншою країною ризику.

Нагадаємо, у Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах.

Джерело: lidovky.cz