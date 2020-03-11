У заступника міністра охорони здоров’я Великої Британії виявили коронавірус

Заступник міністра охорони здоров’я Великої Британії і депутат-консерватор Надін Доррис повідомила, що у неї діагностували коронавірус.

Вона повідомила, що перебуває вдома на карантині і припинила всі контакти, поступово одужує.

– Громадська охорона здоров’я Англії приступила до детального відстеження контактів, і департамент і мій парламентський офіс уважно слідують їхнім порадам, – сказала Дорріс.

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Однак минулого тижня Дорріс мала численні зустрічі і контакти в парламенті, а напередодні зустрічалася і обмінювалася рукостисканням з прем’єр-міністром країни Борисом Джонсоном.

Раніше у ВООЗ повідомили, що смертність від нового коронавірусу вища, ніж від сезонного грипу.