У заступника міністра охорони здоров’я Великої Британії виявили коронавірус

Заступник міністра охорони здоров’я Великої Британії і депутат-консерватор Надін Доррис повідомила, що у неї діагностували коронавірус.
Вона повідомила, що перебуває вдома на карантині і припинила всі контакти, поступово одужує.
– Громадська охорона здоров’я Англії приступила до детального відстеження контактів, і департамент і мій парламентський офіс уважно слідують їхнім порадам, – сказала Дорріс.
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Однак минулого тижня Дорріс мала численні зустрічі і контакти в парламенті, а напередодні зустрічалася і обмінювалася рукостисканням з прем’єр-міністром країни Борисом Джонсоном.
Раніше у ВООЗ повідомили, що смертність від нового коронавірусу вища, ніж від сезонного грипу.
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