Які країни ввели обмеження чи заборону на в’їзд через коронавірус (СПИСОК)

У зв’язку з поширенням нового коронавірусу низка країн обмежили перетин кордону, або взагалі заборонили в’їзд.

Епідемія Covid-19 також впливає на графіки та маршрути авіакомпаній, круїзних та туроператорів.

Деякі міжнародні рейси призупинено, а порти закрилися для круїзних суден.

Країни, де введено обмеження на перетин кордону через коронавірус:

Італія

Пасажирам, які подорожують як туристи, не дозволяється в’їзд через аеропорти у нижче перерахованих районах.

Пасажирам, які прибувають до аеропортів у нижче перерахованих районах, дозволяється в’їжджати, якщо вони подорожують у справах, за станом здоров’я, у надзвичайних ситуаціях або якщо вони проживають в одному з цих районів.

Райони: Алессандрія, Асті, Ломбардія, Модена, Новара, Падуя, Парма, Пезаро та Урбіно, П’яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Тревізо-Венеція, Вербано – Кусіо – Оссола та Верчеллі.

Польща

Пасажири, які безпосередньо або транзитом прибувають із Китаю, Італії, Південної Кореї або Макао, повинні пройти медичну перевірку і заповнити “картку здоров’я”.

Ізраїль

Пасажирам, які протягом останніх 14 днів перебували в Китаї, Ірані, Іраку, Італії, Японії, Південній Кореї, Лівані, Макао, Сінгапурі, Сирії, Таїланді, Австрії, Франції, Німеччині, Іспанії чи Швейцарії, заборонено в’їжджати до Ізраїлю.

Це не стосується пасажирів, які транзитом проїжджали через Австрію, Францію, Німеччину, Гонконг, Іран, Ірак, Ліван, Макао, Сінгапур, Іспанію, Швейцарію, Сирію чи Таїланд.

США

Пасажирам, які перебували у Китаї або Ірані протягом останніх 14 днів, заборонено в’їжджати до США.

Пасажири, які перебували в Китаї протягом останніх 14 днів, повинні прибути в один із аеропортів: Атланта, Чикаго, Даллас, Детройт, Гонолулу, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сіетл та Вашингтон.

Єгипет

Громадянам Катару не дозволяється в’їжджати в Єгипет.

Пасажири, які прибувають із Бахрейна, Китаю, Франції, Німеччини, Ірану, Іраку, Італії, Японії, Південної Кореї, Кувейту, Макао, Малайзії, Сінгапуру, Швейцарії, Іспанії, Таїланду або В’єтнаму, пройдуть температурний скринінг.

Туреччина

Пасажирам, які проїхали через Китай або перебували у Китаї, Ірані, Іраку, Італії чи Кореї протягом останніх 14 днів, заборонено транзит або в’їзд до Туреччини.

Таїланд

Пасажири, які прибувають із Китаю, Ірану, Італії, Південної Кореї або Макао, повинні мати довідку, яке підтверджує відсутність коронавірусу.

В’єтнам

Пасажирам, які перебували в Китаї або проїжджали транзитом через Китай протягом останніх 14 днів, заборонено в’їжджати до В’єтнаму.

Пасажирів, які перебували або проїжджали транзитом через Корею, відправлять на карантин.

Пасажири, які перебували або проїжджали транзитом через Іран чи Італію протягом останніх 14 днів, підлягають карантину протягом 14 днів.

Австрія

Між Австрією та Італією припинили залізничне та авіасполучення – обмеження не діятиме тільки на вантажний транспорт. Італійці можуть потрапити у країну лише у випадку наявності довідки про відсутність коронавірусу. Австрійці, які були в Італії, зможуть повернутися додому після того, як нададуть згоду провести два тижні на самообсервації.

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Іспанія

Влада країни тимчасово зупинила пряме авіасполучення з Італією. Обмеження діють від 11 до 25 березня 2020 року.

Китай

Пасажири, які прибувають з Ірану, Італії, Японії чи Південної Кореї і подорожують до Пекіна, Гуанчжоу або Шанхая, підлягають карантину протягом 14 днів.

Канада

Пасажири, які перебували на круїзному кораблі Diamond Princess, підлягають обов’язковій 14-денній ізоляції в карантинному закладі після прибуття до Канади.

Крім того, обмеження ввели Словенія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Росія, Молдова, Ангола, Катар, Саудівська Аравія, Монголія, Сербія, Таджикистан, Уганда, Шрі-Ланка, Сінгапур.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про призупинення авіасполучення між Україною та Італією.