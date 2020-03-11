Заходи проти коронавірусу: в США створюють першу карантинну зону

До 25 березня буде перекрито в’їзд і виїзд з міста Нью-Рошель (штат Нью-Йорк, США), що в окрузі Вестерчер.

Навколо населеного пункту діятиме 1,6-кілометрова зона карантину.

Відповідне рішення прийняв губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

У місті будуть закриті школи та інші установи, де збирається велика кількість людей.

У зоні карантину діятиме Національна гвардія. Вони доставлятимуть жителям продукти додому і дезінфікувати громадські місця.

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Наразі у штаті Нью-Йорк 173 людини хворіють коронавірусом, із них 108 – в районі Вестчестер. Понад 100 з цих випадків припадає на членів ортодоксальної єврейської громади Нью-Рошеля.

Раніше Факти ICTV писали, що у США кілька міст ввели надзвичайний стан через спалах коронавірусу. Від хвороби уже померло шестеро людей.