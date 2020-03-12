PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Дружина Трюдо здала тест на коронавірус. Прем’єр Канади самоізолюється

У дружини прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар з’явилися симптоми застуди.

Вона негайно звернулася за медичною допомогою і проходить тестування на Covid-19.

До отримання результатів Трюдо вирішив самоізолюватись і буде поки працювати вдома.

У самого прем’єра немає жодних симптомів.

ЧитайтеКарантин через коронавірус в Україні – як проходить перший день

До речі, 11 березня уряд Канади оголосив про створення фонду на мільярд доларів для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, спалах нового коронавірусу Covid-19 розпочався наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Станом на 12 березня 2020 року новим коронавірусом інфіковано 126 258 людей. Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом можна стежити на Фактах ICTV.

Джерело: Еxpress

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка