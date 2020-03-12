Дружина Трюдо здала тест на коронавірус. Прем’єр Канади самоізолюється

У дружини прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар з’явилися симптоми застуди.

Вона негайно звернулася за медичною допомогою і проходить тестування на Covid-19.

До отримання результатів Трюдо вирішив самоізолюватись і буде поки працювати вдома.

У самого прем’єра немає жодних симптомів.

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До речі, 11 березня уряд Канади оголосив про створення фонду на мільярд доларів для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, спалах нового коронавірусу Covid-19 розпочався наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Станом на 12 березня 2020 року новим коронавірусом інфіковано 126 258 людей. Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом можна стежити на Фактах ICTV.

Джерело: Еxpress