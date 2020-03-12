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Факти / Світ

Ірландія вводить карантин через коронавірус

12 березня прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар оголосив початок карантину у державі.

Таким чином, будуть закриті:

  • освітні заклади – садочки, школи, коледжі;
  • культурні центри – бібліотеки, музеї.

Уряд також заборонив організовувати внутрішні зібрання більш ніж 100 людей та відкриті – більш ніж 500 осіб.

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Прем’єр закликав ірландців не виходити на вулицю без нагальної потреби.

– Люди повинні продовжувати ходити на роботу, якщо можуть, але ті, хто може працювати вдома, повинні це зробити якнайшвидше, – додав Варадкар.

Магазини, супермаркети, кафе, ресторани, а також громадський транспорт не зупинятимуть свою роботу.

Карантин в Ірландії протриває до 29 березня.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що Дональд Трамп тимчасово заборонив в’їзд на територію США. Винятком стали лише громадяни Великої Британії.

Джерело: Irish Times

Фото: Dreamstime

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