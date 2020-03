Ірландія вводить карантин через коронавірус

12 березня прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар оголосив початок карантину у державі.

Таким чином, будуть закриті:

Уряд також заборонив організовувати внутрішні зібрання більш ніж 100 людей та відкриті – більш ніж 500 осіб.

Прем’єр закликав ірландців не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Магазини, супермаркети, кафе, ресторани, а також громадський транспорт не зупинятимуть свою роботу.

Карантин в Ірландії протриває до 29 березня.

WATCH: Full speech by Taoiseach Leo Varadkar as the country’s schools, colleges and childcare facilities are to close in response to the Covid-19 pandemic | Read more: https://t.co/0dZzTUDn4s pic.twitter.com/URGFZUb2jn

— RTÉ News (@rtenews) March 12, 2020