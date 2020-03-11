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Італія ввела нові обмеження через коронавірус

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час брифінгу оголосив про нові обмеження, які вводяться в країні через коронавірус.

Зокрема, закривається вся комерційна діяльність, припиняється торгівля, за винятком продовольчих магазинів та аптек.

В Італії продовжують працювати всі основні суспільні служби, серед яких банки, поштові відділення та інші важливі відомства.

Також продовжує роботу громадський транспорт.

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Джузеппе Конте зазначив, що про результати вжитих заходів можна буде говорити тільки через два тижні, однак зараз не можна впадати у відчай від збільшення кількості хворих на коронавірус.

Він також подякував італійцям за витривалість і зауважив, що пишається ними.

Нагадаємо, через різкий спалах коронавірусу в Італії з 10 березня на всій території країни діє карантин.

Громадяни можуть їздити тільки на роботу або пересуватися у разі надзвичайних ситуацій в сім’ї.

Також заборонені всі масові заходи, навчальні заклади закриті до 3 квітня.

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