Коронавірус в Росії: 8 нових випадків інфікування, серед них – дитина

За останню добу у Росії було зареєстровано вісім нових випадків інфікування коронавірусом.

Шістьох хворих було виявлено у Москві та ще двох – у Московській області.

Відомо, що серед числа пацієнтів – дитина дошкільного віку.

За попередніми даними, четверо пацієнтів нещодавно були в Італії, а ще двоє були інфіковані після контакту з хворими.

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– Всі пацієнти ізольовані і отримують необхідне лікування. Допомогу їм надають висококваліфіковані лікарі. Жоден з дорослих пацієнтів не відвідував роботу в останні дні. Хвора дитина також не ходила до дитячого садочку, – йдеться у прес-релізі мера Москви.

Також повідомляється, що лікарі вже почали зв’язуватись з пасажирами авіарейсів з Італії.

У відомстві закликали їх не виходити з дому та негайно викликати швидку допомогу. Медпрацівники самі приїдуть для взяття проб на виявлення коронавірусу.

Загалом у Росії зареєстровано 28 пацієнтів з коронавірусом, з них 25 – громадяни Росії, двоє громадян Китаю та один італієць. Одному пацієнту вдалось вилікуватись і лікарі виписали його з медзакладу.

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. Організація закликала країни вжити термінових та агресивних дій щодо небезпечного вірусу Covid-19.

Джерело: Mos.ru