Надзвичайний стан запроваджено у 24 штатах США

24 штати і столиця США Вашингтон оголосили про надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

Про введення надзвичайного стану повідомили 11 березня чотири штати – Арізона, Нью-Мексико, Луїзіана, Арканзас.

Раніше про режим надзвичайної ситуації оголосили штати Мічиган, Вермонт, Північна Кароліна, Массачусетс, Колорадо, Огайо, Іллінойс, Род-Айленд, Нью-Джерсі, Орегон, Нью-Йорк, Пенсільванія, Кентуккі, Індіана, Меріленд, Каліфорнія, Флорида, Вашингтон і Гаваї.

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У США зареєстровано 1 162 випадки захворювання коронавірусом. 37 людей померли.

Нагадаємо, з 13 березня президент США Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію країни з Європи. Винятком стала тільки Велика Британія. Заборона пов’язана з поширенням коронавірусу Covid-19.