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Факти / Світ / Росія

Обвал рубля у Росії досяг показників 2016 року

Курс долара на відкритті торгів 12 березня перевищив 74 рубля. Про це свідчать дані Московської біржі. Таке зростання відбулося вперше з березня 2016 року.

Курс євро на відкритті торгів додав 1,3%, та досяг позначки 83,24 рубля.

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Таке падіння російського рубля пов’язане зі зниженням світових цін на нафту.

Нагадаємо, 9 березня на відкритті Лондонської біржі стався грандіозний обвал російських цінних паперів. Падіння було зафіксовано і на європейських біржах.

В Україні ж стрімко знецінюється гривня. Хоча є і позитивні фактопри: обіцяють здешевлення палива на заправках.

Джерело: Московська Біржа

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