Спалах нового коронавірусу розпочався наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Із середини січня хвороба поширилася на територію інших країн та континентів.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Станом на 12 березня 2020 року новим коронавірусом інфіковано 126 258 людей.

Найбільше заражених у Китаї – 80 932 осіб. Наразі від хвороби вилікувалось вже 68 266 пацієнтів.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 4 638 осіб.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається в Італії, де, за останніми данними, інфіковано 12 462 особи, з них 827 осіб померло та 1 045 вилікувались.

З 10 березня в Італії ввели карантин на всій території країни та дозволили працювати тільки працівникам аптек.

Кількість хворих в Ірані становить 9 тис. осіб, від ускладнень померли 354 людини, одужали – 2 959 осіб.

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У США виявили 1 312 хворих на коронавірус та повідомили про 38 летальних випадків.

Наразі коронавірус зафіксовано майже в усіх найбільших країнах Європейського Союзу:

Німеччина – 1 966;

Франція – 2 284;

Іспанія – 2 227;

Нідерланди – 503;

Норвегія – 629;

Швейцарія – 652;

Швеція – 500;

Бельгія – 314;

Данія – 516;

Австрія – 246;

Польща – 31.

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

Станом на 11 березня в Україні не підтверджено 48 підозр на інфікування вірусом Covid-19. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін ухвалив рішення про призупинення авіасполучення між Україною та Італією через коронавірус.