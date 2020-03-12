Спалах нового коронавірусу розпочався наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Із середини січня хвороба поширилася на територію інших країн та континентів.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
Станом на 12 березня 2020 року новим коронавірусом інфіковано 126 258 людей.
Найбільше заражених у Китаї – 80 932 осіб. Наразі від хвороби вилікувалось вже 68 266 пацієнтів.
Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 4 638 осіб.
Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається в Італії, де, за останніми данними, інфіковано 12 462 особи, з них 827 осіб померло та 1 045 вилікувались.
З 10 березня в Італії ввели карантин на всій території країни та дозволили працювати тільки працівникам аптек.
Кількість хворих в Ірані становить 9 тис. осіб, від ускладнень померли 354 людини, одужали – 2 959 осіб.
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У США виявили 1 312 хворих на коронавірус та повідомили про 38 летальних випадків.
Наразі коронавірус зафіксовано майже в усіх найбільших країнах Європейського Союзу:
- Німеччина – 1 966;
- Франція – 2 284;
- Іспанія – 2 227;
- Нідерланди – 503;
- Норвегія – 629;
- Швейцарія – 652;
- Швеція – 500;
- Бельгія – 314;
- Данія – 516;
- Австрія – 246;
- Польща – 31.
В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.
Станом на 11 березня в Україні не підтверджено 48 підозр на інфікування вірусом Covid-19. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.
Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін ухвалив рішення про призупинення авіасполучення між Україною та Італією через коронавірус.