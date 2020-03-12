Перша смерть від коронавірусу в Греції: помер паломник

У Греції зафіксували першу смерть від коронавірусу.

У лікарні міста Патри помер 66-річний чоловік.

Він один із 53 паломників, які в лютому відвідували релігійні місця в Єгипті та Ізраїлі. Потрапив у лікарню 3 березня.

Всього у країні госпіталізували 99 осіб хворих на коронавірус. Всіх, хто контактував із інфікованими, відправили на карантин.

Введено часткову заборону на проведення спортивних заходів. Вони проводитимуться без глядачів протягом наступних двох тижнів.

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Також закрили на два тижні центри відпочинку і підтримки для людей похилого віку. Візити туди заборонені.

Греція повідомила про перший випадок коронавірусу 26 лютого. Covid-2019 діагностували у жінки, яка повернулася із поїздки в північну Італію.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах коронавирусу пандемією через зростання кількісті випадків захворюваня.

Джерело: Еkathimerini