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Факти / Світ

Перша смерть від коронавірусу в Греції: помер паломник

У Греції зафіксували першу смерть від коронавірусу.

У лікарні міста Патри помер 66-річний чоловік.

Він один із 53 паломників, які в лютому відвідували релігійні місця в Єгипті та Ізраїлі. Потрапив у лікарню 3 березня.

Всього у країні госпіталізували 99 осіб хворих на коронавірус. Всіх, хто контактував із інфікованими, відправили на карантин.

Введено часткову заборону на проведення спортивних заходів. Вони проводитимуться без глядачів протягом наступних двох тижнів.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Також закрили на два тижні центри відпочинку і підтримки для людей похилого віку. Візити туди заборонені.

Греція повідомила про перший випадок коронавірусу 26 лютого. Covid-2019 діагностували у жінки, яка повернулася із поїздки в північну Італію.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах коронавирусу пандемією через зростання кількісті випадків захворюваня.

Джерело: Еkathimerini 

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