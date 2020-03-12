Платять $5 тис.: у Британії шукають волонтерів для зараження коронавірусом

Лабораторний центр Лондона FluCamp оголосив про пошук волонтерів для зараження коронавірусом.

Дослідники запропонували всім охочим взяти участь у вивченні та боротьби з коронавірусом.

Відібраних волонтерів заразять іншими штамами коронавірусу – OC43 і 229E – і покладуть на карантин в лабораторному центрі.

За кожен день участі платитимуть 100 фунтів стерлінгів. Середня тривалість перебування у центрі складе 11-14 днів. Тобто, можна заробити до £4 тис. ($5 000).

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На таку пропозицію відгукнулись тисячі людей.

Дослідники підкреслюють, що мета експерименту – прискорити розробку вакцини проти смертельного коронавірусу з Китаю.