Платять $5 тис.: у Британії шукають волонтерів для зараження коронавірусом

Лабораторний центр Лондона FluCamp оголосив про пошук волонтерів для зараження коронавірусом.
Дослідники запропонували всім охочим взяти участь у вивченні та боротьби з коронавірусом.
Відібраних волонтерів заразять іншими штамами коронавірусу – OC43 і 229E – і покладуть на карантин в лабораторному центрі.
За кожен день участі платитимуть 100 фунтів стерлінгів. Середня тривалість перебування у центрі складе 11-14 днів. Тобто, можна заробити до £4 тис. ($5 000).
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На таку пропозицію відгукнулись тисячі людей.
Дослідники підкреслюють, що мета експерименту – прискорити розробку вакцини проти смертельного коронавірусу з Китаю.
Нагадаємо, 11 березня карантин ввели на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.
Джерело: Daily Mirror