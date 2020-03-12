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Факти / Світ

У депутата Бундестагу підтвердили коронавірус

Член фракції Вільної демократичної партії Бундестагу Хаген Рейнхольд захворів на коронавірусну інфекцію.

Під час перевірки він отримав позитивний результат на Covid-19.

Я отримав позитивний результат тесту від лікаря Бундестагу в середу вдень, – повідомив Хаген Рейнхольд.

Читайте: У США сенатор заразилася коронавірусом

Перші симптоми у 41-річного Рейнхольда з’явилисяпід час відпочинку на гірськолижному курорті в Австрії. Після повернення додому він став кашляти та попросив лікаря Бундестагу оглянути його.

Нагадаємо, 12 березня у Німеччині зафіксували 1 966 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Джерело: NTV

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