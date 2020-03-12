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Факти / Світ

У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Польщі від коронавірусу помер перший пацієнт.

Від Covid-19 померла 57-річна жителька міста Познань. Раніше лікарі діагностували у неї важку форму пневмонії.

Жінку підключили до апарату вентиляції легенів і помістити в фармакологічну кому. Однак через деякий час вона померла.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 по світу – карта і хронологія

Всього в Польщі зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом.

До речі, всього в світі п’ять українців інфікувалися коронавірусом.

Джерело: RMF24

Фото: Unsplash

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