У Росії за добу зафіксовано 6 нових випадків коронавірусної інфекції Covid-19.

Чотири нові випадки зафіксовані в Москві, ще по одному виявлено у Краснодарі та Калінінграді.

Усі інфіковані в останні два тижні їздили в країни, неблагополучні для коронавірусу.

– Госпіталізовані перебувають в інфекційних боксах. Результати підтверджені в установленому порядку, – уточнили в оперативному штабі з боротьби з поширенням інфекції.

Читайте: Платять $5 тис.: у Британії шукають волонтерів для зараження коронавірусом

Там додали, що встановили всіх контактували з хворими, вони знаходяться під наглядом.

Всього в Росії зареєстровано 34 випадки захворювання новим типом коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, 11 березня карантин ввели на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.