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У США сенатор заразилася коронавірусом

У США виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу у стінах Конгресу.  Американський політик-демократ, сенатор США від штату Вашингтон Марія Кантвелл інфікована Covid-19.

Кантвелл зобов’язала всіх своїх співробітників працювати віддалено на цьому тижні. Вона також попросила їх пройти обстеження на виявлення коронавірусу.

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У повідомленні відомства сказано, що співробітник не мав контактів з іншими членами Конгресу.

– Особа перебуває в ізоляції з початку появи симптомів, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Фото: Maria Cantwell

Джерело: CNN

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