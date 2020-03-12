У США сенатор заразилася коронавірусом

У США виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу у стінах Конгресу. Американський політик-демократ, сенатор США від штату Вашингтон Марія Кантвелл інфікована Covid-19.
Кантвелл зобов’язала всіх своїх співробітників працювати віддалено на цьому тижні. Вона також попросила їх пройти обстеження на виявлення коронавірусу.
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У повідомленні відомства сказано, що співробітник не мав контактів з іншими членами Конгресу.
– Особа перебуває в ізоляції з початку появи симптомів, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
Фото: Maria Cantwell
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