У світі 5 українців інфікувалися коронавірусом – МЗС

П’ять українців за кордоном наразі інфіковані коронавірусом: чотири в Японії (уже виписані з лікарні) та один в Італії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу задля реагування на поширення коронавірусу Covid-19 у світі.

Він також нагадав номер телефону гарячої лінії МЗС України – 044-238-16-57. Для критичних ситуацій у консульствах та посольствах України є теж свої гарячі лінії, які можна знайти на їхніх сайтах.

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В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

Станом на 11 березня в Україні не підтверджено 48 підозр на інфікування вірусом Covid-19. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.

Кабмін ухвалив рішення про призупинення авіасполучення між Україною та Італією через коронавірус.