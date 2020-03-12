У Європі залишилася одна країна без коронавірусу

Жодного випадку захворювання на коронавірус Covid-19 не зафіксували у Чорногорії.

Про це повідомив епідеміолог місцевого Інституту суспільної охорони здоров’я Ігор Галич.

Під наглядом медиків тут перебувають 392 людини. А з моменту появи коронавірусу було обстежено понад 2 тис. осіб.

– Діагностика на коронавірус займає дві-три години. Тому результати стають відомі досить швидко, – заявив Галич.

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Чорногорія – найменша країна Балканського півострова. Населення становить 650 тис. людей.

Як писали Факти ICTV, 11 березня спалах коронавірусу отримав від Всесвітньої організації охорони здоров’я статус пандемії. Загалом було зареєстровано понад 121 500 підтверджених інфікувань щонайменше у 114 країнах. Померли 4 500 людей.