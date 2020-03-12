За словами експерта ООН з прав людини Джавіда Рехмана, реакція Ірану на спалах коронавірусу, зокрема тимчасове звільнення 70 тис. ув’язнених, була заслабкою та надто запізнілою.

Спеціальний доповідач ООН в Ірані, сказав, що Тегеран намагається обдурити боротьбу зі спалахом коронавірусу, одним з найбільш смертоносних за межами Китаю, де виникла ця хвороба.

– Ситуація з коронавірусом в Ірані викликає серйозну стурбованість, – сказав Рехман.

За його словами, після перших двох випадків смерті в священному місті Кум 19 лютого ця хвороба широко поширилася.

– Це було швидке поширення. За моєю оцінкою, держава зробила дуже мало і занадто пізно, – підкреслив він.

Він припускає, що Covid-19 поширився всередині іранських в’язниць.

Глава Іранської тюремної організації Алі Асгар Джахангир повідомив, що близько 70 тис. ув’язнених були звільнені в спробі боротьби з поширенням вірусу. .

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Але ця тимчасова програма звільнення була неадекватною відповіддю на коронавірус.

– Ми не знаємо, на яких умовах вони були звільнені, – додав він.

За словами Рехмана, Іран не поспішав реагувати на вірус.

– Ми хочемо прозорого інформування громадськості та комунікації, – сказав він.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Джерело: ООН