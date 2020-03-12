Відчув біль у грудях: Вайнштейна госпіталізували після вироку суду

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн був госпіталізований через кілька годин після того, як суд у Нью-Йорку відправив його на 23 років у в’язницю через справу про сексуальні домагання.

Офіційний представник Вайнштейна Джуда Енгельмайер сказав, що продюсер відчув біль у грудях після прибуття з суду до в’язниці Райкерс-Айленд.

Персонал в’язниці ухвалив рішення про його госпіталізацію в нью-йоркську лікарню Беллвью.

Це вже друга госпіталізація 67-річного Вайнштейна за останні тижні. У попередній раз він потрапив в лікарню після того, як 24 лютого присяжні визнали його винним у злочинах сексуального характеру.

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У Вайнштейна було прискорене серцебиття і підвищений тиск. 5 березня його виписали і направили в лазарет в’язниці Райкерс-Айленд.

Нагадаємо, перші звинувачення проти Вайнштейна стали спливати в жовтні 2017 року. В авторитетних виданнях вийшли публікації про десятки випадків сексуальних домагань з боку продюсера, що відбувалися протягом кількох десятиліть.

Також публічно виступили проти нього актриси Роуз МакГоуен і Ешлі Джадд.

До речі, в матеріалах кримінальної справи голлівудського продюсера Харві Вайнштейна був лист, де він погрожує актрисі Дженніфер Еністон.