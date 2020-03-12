Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 12 березня інфіковано більше 124 тис. людей.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 4 292 пацієнти. Із лікарень виписали майже 68 тис. осіб.

Загалом в Італії – другій за смертністю країні від коронавірусу – виявили 12 462 хворих, 827 осіб померли. З 10 березня у країні скрізь карантин.

В Україні 3 березня зафіксували перший і поки що єдиний випадок інфікування коронавірусом. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.