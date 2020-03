Зустрічався з Трампом: бразильський чиновник захворів на коронавірус

Новим типом коронавірусу захворів офіційний представник уряду Бразилії Фабіо Вайнгартен.

У минулі вихідні він супроводжував президента Бразилії Жаіра Болсонару і зустрічався з Дональдом Трампом.

Всього в світі було зафіксовано понад 126 тис. випадків зараження коронавірусом.

Найбільше заражених у Китаї – 80 932 особи. Від хвороби вилікувалося вже 68 266 пацієнтів, а померли – 4 638 осіб.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl

— Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020