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Факти / Світ

Зустрічався з Трампом: бразильський чиновник захворів на коронавірус

Новим типом коронавірусу захворів офіційний представник уряду Бразилії Фабіо Вайнгартен.

У минулі вихідні він супроводжував президента Бразилії Жаіра Болсонару і зустрічався з Дональдом Трампом.

Всього в світі було зафіксовано понад 126 тис. випадків зараження коронавірусом.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 по світу – карта і хронологія

Найбільше заражених у Китаї – 80 932 особи. Від хвороби вилікувалося вже 68 266 пацієнтів, а померли – 4 638 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ радить утриматися від поїздок по Україні та світу через коронавірус.

Джерело: Folha de S.Paulo

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