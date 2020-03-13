Еверест закрили для альпіністів через пандемію коронавірусу

Влада Непалу перекрила доступ до найвищої гори світу Еверест через пандемію коронавірусу.

Скасували всі дозволи для альпіністських експедицій з 14 березня до 30 квітня.

Секретар кабінету прем’єр-міністра Нараян Прасад Бідарі порадив іноземцям, які прибули у Непал до 14 березня, самоізолюватись на 14-денний карантин.

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Непал заробляє $4 млн у рік на дозволах для альпіністів. Це основне джерело доходу для високогірної країни.

Еверест – найвища вершина земної кулі. Розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу.

Китайський уряд заборонив підйом на гору ще на початку березня.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі. Станом на 12 березня 2020 року новим коронавірусом інфіковано 126 258 людей. Найбільше заражених у Китаї – 80 932 осіб.

Джерело: Kathmandu post