Станом на 13 березня 2020 року у світі новим коронавірусом інфіковано 128 343 людини. Від хвороби вилікувалось вже 68 324 пацієнти.
Від ускладнень, спричинених захворюванням, померли 4 720 осіб.
Найбільше заражених у Китаї – 80 932 людини. Крім того, масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається в Італії. Загальна кількість хворих в країні становить 12 462, померло 827 людей.
На третьому місці за кількістю хворих перебуває Іран. Тут зафіксовано 10 075 заражених.
Наразі коронавірус зафіксований у таких країнах Європи:
- Німеччина – 2 078;
- Франція – 2 284;
- Іспанія – 2 227;
- Нідерланди – 503;
- Норвегія – 702;
- Швейцарія – 652;
- Швеція – 599;
- Бельгія – 314;
- Данія – 617;
- Австрія – 302;
- Польща – 49.
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В Україні станом на 13 березня зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус. Захворювання підтвердили у двох жителів Чернівецької області і однієї жительки Житомирської області.
Дня недопущення поширення коронавірусу з 12 березня в Україні діє карантин.
Зокрема, забороняється проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб, авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією, вводиться заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.