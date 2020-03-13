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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: яка ситуація на 13 березня

Станом на 13 березня 2020 року у світі новим коронавірусом інфіковано 128 343 людини. Від хвороби вилікувалось вже 68 324 пацієнти.

Від ускладнень, спричинених захворюванням, померли 4 720 осіб.

Найбільше заражених у Китаї – 80 932 людини. Крім того, масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається в Італії. Загальна кількість хворих в країні становить 12 462, померло 827 людей.

На третьому місці за кількістю хворих перебуває Іран. Тут зафіксовано 10 075 заражених.

Наразі коронавірус зафіксований у таких країнах Європи:

  • Німеччина – 2 078;
  • Франція – 2 284;
  • Іспанія – 2 227;
  • Нідерланди – 503;
  • Норвегія – 702;
  • Швейцарія – 652;
  • Швеція – 599;
  • Бельгія – 314;
  • Данія – 617;
  • Австрія – 302;
  • Польща – 49.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

В Україні станом на 13 березня зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус. Захворювання підтвердили у двох жителів Чернівецької області і однієї жительки Житомирської області.

Дня недопущення поширення коронавірусу з 12 березня в Україні діє карантин.

Зокрема, забороняється проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб, авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією, вводиться заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

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