МЗС просить українців утриматися від поїздок до Греції

Через загострення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусу, МЗС України просить українців тимчасово утриматися від поїздок до уражених регіонів Греції.

Зокрема, не рекомендується відвідувати регіони префектури Західної Греції Іліа і Ахаїа на півострові Пелопонес, а також острова Закінтос, де зафіксовано найбільшу кількість випадків захворювання і є найбільший ризик зараження.

Громадяни України, які продовжують перебувати в цих регіонах, повинні повідомити про своє місцеперебування та контактні дані посольству або зареєструватися на веб-ресурсі ДРУГ.

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У МЗС також нагадали, що органами влади Греції запроваджено карантинні заходи у п’яти муніципалітетах регіону Ахаїа (адміністративний центр в місті Патри), семи муніципалітетах регіону Іліа (адміністративний центр в місті Піргос) префектури Західної Греції на півострові Пелопонес, а також острові Закінтос.

Громадянам України, які все ж планують поїздку до країни, потрібно дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я Греції та придбати медичний страховий поліс.

Нагадаємо, 12 березня у Греції зафіксували першу смерть від коронавірусу. У лікарні міста Патри помер 66-річний чоловік.

Джерело: МЗС України