PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У дружини Джастіна Трюдо коронавірус

Дружині прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо діагностували коронавірус.

Про це повідомив прес-секретар Джастіна Трюдо.

За його словами, Софі почуває себе добре і вживає всіх запобіжних заходів.

Також він додав, що у неї є незначні симптоми хвороби.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що у Софі Грегуар з’явилися симптоми застуди і вона негайно звернулася за медичною допомогою. У лікарні їй зробили тест на Covid-19.

До отримання результатів Трюдо вирішив самоізолюватися і працювати вдома.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка