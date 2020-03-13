Дружині прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо діагностували коронавірус.

Про це повідомив прес-секретар Джастіна Трюдо.

За його словами, Софі почуває себе добре і вживає всіх запобіжних заходів.

Також він додав, що у неї є незначні симптоми хвороби.

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Update on Sophie & the Prime Minister. pic.twitter.com/EkJL5rWGUN — Cameron Ahmad (@CameronAhmad) March 13, 2020

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що у Софі Грегуар з’явилися симптоми застуди і вона негайно звернулася за медичною допомогою. У лікарні їй зробили тест на Covid-19.

До отримання результатів Трюдо вирішив самоізолюватися і працювати вдома.