У Нью-Йорку введено режим надзвичайного стану через коронавірус

У Нью-Йорку введено режим надзвичайного стану для боротьби з поширенням коронавірусу Covid-19.
Про це заявив мер Нью-Йорк Білл де Блазіо.
За його словами, зараз у місті хворіють коронавірусом 95 осіб. Діагноз 42 осіб був підтверджений протягом останніх 24 годин.
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– Запевняю вас, ніхто з нас не хотів цього робити. Але це саме той момент, коли це необхідно. Останні 24 години були дуже, дуже протверезними, – сказав він.
Мер додав, що “кризовий період” може тривати ще півроку.
Після введення надзвичайного стану 35 тис. працівників у Нью-Йорку працюватимуть дистанційно.
Нагадаємо, з 13 березня президент США Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію країни з Європи. Заборона пов’язана з поширенням коронавірусу Covid-19.
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