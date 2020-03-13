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В Іспанії на коронавірус заразилися міністри та ультраправі політики

Міністр територіальної політики Іспанії Кароліна Даріас захворіла на коронавірус.

Ймовірно вона підчепила хворобу під час феміністичного маршу у Мадриді 8 березня.

На подію вона ходила із міністром з питань рівності Ірен Монтеро, яка першою з іспанських урядовців захворіла на коронавірус.

Після виявлення захворювання у Монтеро, весь уряд пройшов тести. Результати інших міністрів поки не оголошують.

Обстеження також пройшов король Іспанії з дружиною. 9 березня Ірен Монтеро супроводжувала монархів на офіційному заході.

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Іншим осередком зараження у владі Іспанії стала ультраправа партія Vox. Ввечері 12 березня коронавірус підтвердили у її лідера Сантьяго Абаскаля та голови парламентської групи партії Макарени Олони.

Раніше, дружині прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо діагностували коронавірус.

До отримання результатів Трюдо самоізолювався і працював з дому.

Джерело: El mundo

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