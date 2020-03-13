В ООН зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом

У жінки-дипломата з Філіппін, яка акредитована при Організації Об’єднаних Націй, діагностовано коронавірус.

Жінка заразилася під час відвідування штаб-квартири ООН в Нью-Йорку 9 березня. Вона перебувала там близько 30 хвилин і на той момент у неї не було ніяких симптомів. 10 березня у неї з’явилися симптоми застуди.

– Згідно з протоколом офісу місії, вона не з’явилася на роботу і того ж дня звернулася до свого лікаря, – йдеться в повідомленні.

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Зараз місія Філіппін закрита.

Співробітникам повідомили про необхідність дотримання карантину і в разі появи симптомів захворювання відразу звертатися за медичною допомогою.

Нагадаємо, 12 березня в Україні зафіксовано 2 випадки коронавірусу. Пацієнти перебувають у Чернівецькій та Житомирській областях.

Джерело: диппредставництво Філіппін при ООН