Австрія закриває небо з Україною та ще трьома країнами

З опівночі 17 березня Австрія тимчасово припиняє авіасполучення з Україною, Росією, Великою Британією та Нідерландами, заявив канцлер країни Себастьян Курц на засіданні Національної ради Австрії.

Тобто громадянам цих країн заборонено в’їзд до Австрії прямими авіарейсами.

Такі обмеження запроваджуються в рамках додаткових заходів з боротьби з коронавірусом.

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Україна з 17 березня на два тижні закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Нагадаємо, у світі на 15 березня зареєстровано 156 400 випадків Covid-19, з яких 73 968 (47,3%) осіб вже одужали.

В Україні лабораторно підтверджені три випадки Covid-19: у Чернівецькій області – два та в Житомирській – один (летальний).

Джерело: ORF