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Факти / Світ

Коронавірус у світі: кількість хворих на 15 березня

Станом на 15 березня коронавірусом заразилися 156 396 осіб. Це на 11 027 більше, ніж 14 березня.

Загинули від коронавірусу 5 833 осіб. Приріст у порівнянні з попереднім днем склав 404 особи.

Всього вилікувалися від Covid-19  73 968 осіб. Це на 2 274 більше, ніж вчора.

В Італії за добу від коронавірусу загинули 175 осіб, заразилися 3 497. Зараз там 21 157 хворих, 1 441 померлий і всього 1 966 одужали.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

У Китаї найбільше хворих – 80 995, через вірус тут померли 3 203 особи, водночас 67 004 вже виписані з лікарень.

Нагадаємо, станом на 15 березня на території України зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом. 13 березня від Covid-19 померла пенсіонерка з Житомирської області.

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