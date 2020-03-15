У Трампа негативний тест на коронавірус

Коронавірус Covid-19 у президента США Дональда Трампа не підтвердився, повідомив лікар Білого дому Шон Конлі.

– Цього вечора, 14 березня, я отримав підтвердження, що тест негативний, – сказав він.

Трамп здав тест після того, як на коронавірус захворів офіційний представник уряду Бразилії Фабіо Вайнгартен.

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У минулі вихідні він супроводжував президента Бразилії Жаіра Болсонару і зустрічався з президентом США.

Нагадаємо, 13 березня Дональд Трамп запровадив режим надзвичайної ситуації у США для боротьби з коронавірусом.

За його словами, це дозволить Федеральному агентству з управління в надзвичайних ситуаціях США направити на боротьбу з коронавірусом до $50 млрд з фонду допомоги під час НС.

На 15 березня в країні вже 57 людей померли від коронавірусу, ще 2 951 – захворіла.