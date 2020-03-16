80% населення захворіє на Covid-19 протягом року – прогноз уряду Великої Британії

Епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може привести до госпіталізації 7,9 млн людей.

Таку інформацію повідомляють британські ЗМІ з посиланням на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров’я.

У ньому керівники охорони здоров’я, які займаються цим вірусом, визнали, що очікують його поширення ще 12 місяців.

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Очікується, що до 80% населення країни буде інфіковано Covid-19 протягом наступних 12 місяців і до 15% (7,9 млн осіб) може знадобитися госпіталізація.

Крім того, існує припущення, що приблизно 500 тис. з 5 млн осіб, які працюють в основних службах і критично важливій інфраструктурі, можуть захворіти у будь-який час протягом місячного піку епідемії.

До цієї цифри входять 1 млн співробітників Національної служби охорони здоров’я і 1,5 млн осіб в сфері соціальної допомоги.

Раніше Факти ICTV писали, що у Китаї від коронавірусу вилікувалися 67 тис. 700 людей з 80 тис. 800.