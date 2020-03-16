Авіакомпанії світу можуть збанкрутувати до кінця травня, якщо їм не допоможе влада.

Авіаперевізники вже зіткнулися з технічним банкрутством або мають проблеми з виплатою боргів.

Їхні грошові резерви швидко виснажуються через скасування рейсів і різке падіння попиту на перельоти.

– Щоб уникнути катастрофи, необхідні скоординовані дії влади і галузі. В іншому випадку вихід з кризи буде схожий на жорстоке поле битви, засіяне жертвами, – кажуть аналітики австралійського центру САРА.

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На їхню думку, найбільші перевізники США, Китаю та Близького Сходу можуть пережити кризу завдяки підтримці держави.

Нагадаємо, 17 березня, Україна закриє регулярне авіасполучення із світом. Причиною стала пандемія коронавірусу, яка накрила всі континенти, крім Антарктиди.