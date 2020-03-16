Через коронавірус: США екстрено знизили ключову ставку майже до нуля

Федеральна резервна система (ФРС) США оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки у федеральних фондах до 0-0,25%.
Також ФРС розпочне купувати облігації – кількісне ослаблення – крок, який перекачує гроші безпосередньо в економіку.
– Коронавірус впливатиме на економічну активність в найближчому майбутньому і становитиме ризики для економічних перспектив. У світлі цих подій Комітет вирішив знизити цільовий діапазон ставки за федеральними фондами до 0-0,25%.
Комітет розраховує зберегти цей цільовий діапазон доти, поки не буде впевнений в тому, що економіка витримала останні події і перебуває на шляху до досягнення своїх максимальних цілей у сфері зайнятості й стабільності цін, – йдеться в повідомленні регулятора.
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Зниження ставок у США означатиме те, що кредити, які видають американські банки, подешевшають.
Нагадаємо, центральний банк вже знизив процентні ставки на половину відсоткового пункту після екстреної наради 3 березня.
Це було першим зниженням ставок за межами регулярно запланованих зустрічей з політикою після фінансової кризи 2008 року.
Джерело: FRB