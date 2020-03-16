Канада закриває кордони через коронавірус – кого не пустять

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про закриття кордону країни для усіх людей, які не є громадянами або постійними жителями.

Такі заходи канадська влада ухвалила задля боротьби проти подальшого поширення нового коронавірусу в країні.

Обмежувальна міра не поширюється на дипломатів, членів екіпажу літаків та їхніх найближчих родичів.

Усіх, у кого проявляються симптоми, також не пустять до країни, додав Трюдо.

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Тільки чотири аеропорти у Канаді – Монреаль, Торонто, Калгарі і Ванкувер – прийматимуть міжнародні рейси.

Нагадаємо, Словаччина закрила кордон для залізничного і автобусного сполучення через коронавируса.

Джерело: VICE