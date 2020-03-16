Канада закриває кордони через коронавірус – кого не пустять

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про закриття кордону країни для усіх людей, які не є громадянами або постійними жителями.
Такі заходи канадська влада ухвалила задля боротьби проти подальшого поширення нового коронавірусу в країні.
Обмежувальна міра не поширюється на дипломатів, членів екіпажу літаків та їхніх найближчих родичів.
Усіх, у кого проявляються симптоми, також не пустять до країни, додав Трюдо.
Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія
Тільки чотири аеропорти у Канаді – Монреаль, Торонто, Калгарі і Ванкувер – прийматимуть міжнародні рейси.
Нагадаємо, Словаччина закрила кордон для залізничного і автобусного сполучення через коронавируса.
Джерело: VICE
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==