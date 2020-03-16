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Факти / Світ

Коронавірус у Китаї: майже 84% заражених вилікувалися від Covid-19

У Китаї від коронавірусу вилікувалися 67 700 людей з 80 800.

В країні число підтверджених випадків зараження сягало понад 80 тис., з них 3 213 пацієнтів померли.

Всього в Китаї за останню добу зафіксували 16 нових випадків захворювання, 14 осіб від коронавірусу померли.

Читайте: Українські консульські служби призупинили видачу віз

Наразі в Китаї хворих на коронавірус 9 898 осіб, з них 3032 людини – у важкому стані.

До речі, у США стартують клінічні випробування на людях вакцини від коронавірусу.

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