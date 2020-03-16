Станом на 16 березня у світі новим коронавірусом інфіковано 169 387 людей. Від хвороби вилікувались вже 77 257 пацієнтів.

Від ускладнень, спричинених захворюванням, померли 6 513 осіб.

Найбільше заражених у Китаї – 81 020 людей. Крім того, масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається в Італії. Загальна кількість хворих в країні становить 24 747, померло 1 809 людей.

На третьому місці за кількістю хворих перебуває Іран. Тут зафіксовано 13 938 заражених.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Німеччина – 5 813;

Франція – 5 437;

Іспанія – 7 844;

Нідерланди – 1 136;

Норвегія – 1 256;

Швейцарія – 2 200;

Швеція – 1 032;

Бельгія – 886;

Данія – 1 739;

Австрія – 860;

Польща – 125.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

В Україні станом на 16 березня зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус. Два з них у Чернівецькій області та один (летальний) у Житомирській.

З 12 березня в Україні діє карантин. З опівночі 16 березня призупиняють роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

З 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.