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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: яка ситуація на 16 березня

Станом на 16 березня у світі новим коронавірусом інфіковано 169 387 людей. Від хвороби вилікувались вже 77 257 пацієнтів.

Від ускладнень, спричинених захворюванням, померли 6 513 осіб.

Найбільше заражених у Китаї – 81 020 людей. Крім того, масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається в Італії. Загальна кількість хворих в країні становить 24 747, померло 1 809 людей.

На третьому місці за кількістю хворих перебуває Іран. Тут зафіксовано 13 938 заражених.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

  • Німеччина – 5 813;
  • Франція – 5 437;
  • Іспанія – 7 844;
  • Нідерланди – 1 136;
  • Норвегія – 1 256;
  • Швейцарія – 2 200;
  • Швеція – 1 032;
  • Бельгія – 886;
  • Данія – 1 739;
  • Австрія – 860;
  • Польща – 125.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

В Україні станом на 16 березня зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус. Два з них у Чернівецькій області та один (летальний) у Житомирській.

З 12 березня в Україні діє карантин. З опівночі 16 березня призупиняють роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

З 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

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