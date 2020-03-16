Лідери G7 назвали Covid-19 глобальною кризою охорони здоров’я

Країни Великої сімки будуть спільно працювати над стримуванням поширення коронавірусної інфекції, включаючи відповідні заходи прикордонного контролю і заходи стимулювання їх економік.
Про це йдеться в спільній заяві, яку глави країн G7 ухвалили після позачергового саміту, що пройшов у формі відеоконференції.
– Ми, Лідери Великої сімки, визнаємо, що пандемія Covid-19 – це людська трагедія і глобальна криза охорони здоров’я, який також створює серйозні ризики для світової економіки.
Ми сповнені рішучості зробити все необхідне для забезпечення рішучих глобальних заходів у відповідь на основі більш тісної співпраці та тіснішої координації наших зусиль, – йдеться в заяві.
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Передбачається обмін інформацією в режимі реального часу про дослідження і розробки засобів боротьби з пандемією, не залишаючи ніякого географічного вакууму, а також запуск спільних дослідницьких проектів і спільне використання коштів для швидкої розробки, виробництва і поширення методів лікування і вакцин.
Нагадаємо, Словаччина закрила кордон для залізничного і автобусного сполучення через коронавируса.
Джерело: G7 Leaders’ Statement