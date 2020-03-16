PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Лос-Анджелес закриває всі бари та ресторани на карантин

Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарчетті наказав закрити бари, ресторани та нічні клуби в місті.

Це відбувається лише через кілька годин після того, як місто Нью-Йорк видав аналогічне розпорядження.

Читайте: Надзвичайний стан запроваджено у 24 штатах США

У Нью-Йорку введено режим надзвичайного стану для боротьби з поширенням коронавірусу Covid-19.

Нагадаємо, з 13 березня президент США Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію країни з Європи. Заборона пов’язана з поширенням коронавірусу Covid-19.

Джерело: ВВС

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка