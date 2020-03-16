Пандемія коронавірусу: ЄС на місяць закриває свої кордони

Євросоюз вирішив для протидії пандемії Covid-19 тимчасово заборонити пересування через свої зовнішні кордони терміном на 30 днів. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн за підсумками телефонної конференції з лідерами країн Великої сімки.

– Ми вирішили тимчасово обмежити необов’язкові поїздки в Європейський союз. Будуть винятки, наприклад, для громадян ЄС, які повертаються, для медичних працівників тощо. Ці тимчасові обмеження запроваджуються на період 30 днів з метою стримування поширення вірусу, – сказала вона.

За її словами, термін цих обмежень може бути продовжений у разі потреби.

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Станом на 16 березня у світі Covid-19 інфіковано майже 170 тис. людей. Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 6 513 пацієнтів. Із лікарень виписали 77 тис. 267 осіб.