Росія відправила на Донбас два Буки: нові подробиці у справі МН17

Судовий комплекс, немов неприступна фортеця. В таких умовах проходить засідання Гаазького окружного суду у справі катастрофи літака МН17. Boeing малайзійської авіалінії був збитий з зенітно-ракетної установки БУК у липні 2014 року над окупованим Донбасом. Тоді загинули 289 людей.

Суд перенесли з Гааги в інше місто через велику кількість тих, хто хоче бути присутнім на засіданнях. Тільки родичів загиблих кілька сотень. А ще майже півтисячі акредитованих журналістів з усього світу.

Серед прізвищ обвинувачених троє росіян – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов. Всі вони російські кадрові військові. Ще один підозрюваний – українець Леонід Харченко, який воював у лавах бойовиків. Їхня роль – транспортування Буку з Росії, потім його охорона.

Коли ж літак був збитий, переховування ракетної установки та переправлення назад до Росії.

Але сюрпризу в залі суду не сталося. Жоден з обвинувачених на процес не з’явився.

Від самого початку трагедії була створена спільна слідча група з 5 країн: Бельгії, Австралії, Нідерландів, Малайзії та України. З нашого боку – четверо прокурорів. На чолі із заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим.

Всі у залі розуміють, що четверо обвинувачених – це лише виконавці. Чи могли вони діяти самостійно? Певно що ні, переконаний адвокат Джеррі Скіннер. Він представляє на суді інтереси 40 родин, родичі яких загинули біля Сніжного.

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Головна інтрига у залі суду, чи поповниться список обвинувачених військово-політичною верхівкою Росії. Серед ймовірних претендентів – екс-радник Путіна Владислав Сурков, міністр оборони Сергій Шойгу та керівник ФСБ Олександр Бортников.

У перші дні суду ці імена так і не пролунали. Втім, кажуть спостерігачі, це лише питання часу.

На засіданні суду лунає сенсаційна новина.

З Росії на Донбас відправляли, виявляється, не один, а два Буки.

Привезти перший мав офіцер ГРУ Росії. Та зенітно-ракетна установка зламалась. Тоді відправили другу. Яка і поцілила згодом у малайзійський пасажирський Boeing.

Слідчим вже відомо, хто саме натискав кнопку пуску ракети з Буку. Але прізвище поки не прозвучало. У слідства є й свідки запуску ракети. Зокрема серед тих, хто воював на боці бойовиків.

Імена свідків на процесі поки що не називають. Вони всі під спеціальними кодами.

Росія почала брудну гру, кажуть адвокати потерпілих. Перешкоджання слідству, хакерські атаки та спроби завадити збору доказів.

Кремль розпочав в Нідерландах цілу інформаційну кампанію, щоб показати, буцімто, Москва до катастрофи непричетна.

Напередодні суду в місцевій пресі з’явилася інформація, на якій майже 6 років стояв гриф секретно. Виявляється в 2014 році Нідерланди планували військову операцію на сході України.

Операцію тоді скасували в останній момент. Після того, як бойовики дозволили вивезти з-під окупованого Сніжного тіла загиблих.

Родичі загиблих влаштували під посольством Росії в Нідерландах акцію протесту.

330 млн доларів компенсації – стільки збираються вимагати з Росії родичі загиблих. Та фінансові втрати для Кремля лише крапля в морі. Удар може бути куди більший, каже колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Нині справа про збиття МН17 – це 30 тис. сторінок. Місцеві юристи підрахували, що судовий процес може тривати щонайменше 5 років.

Факти ICTV раніше писали про те, як готувались до суду у справі МН17.